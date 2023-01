La covid es redueix a 19 contagis en una setmana

Actualitzada 25/01/2023 a les 18:06

La pandèmia continua amb una incidència molt baixa que es concreta en 19 positius des de dimecres passat, segons ha anunciat el ministre de Finances i Portaveu. Cèsar Marquina ha detallat que el total d'infeccions ascendeix a 47.839 amb 30 casos actius, sis més dels que hi havia fa una setmana. Les altes augmenten a 47.650, que inclou les 13 recuperacions de l'última setmana.Marquina ha destacat que no hi ha cap persona afectada pel virus ingressada ni a l'hospital ni a l'àrea d'atenció geriàtrica d'El Cedre. El Govern ha prorrogat una setmana més les mesures de prevenció per evitar el contagi de la covid entre les persones més vulnerables.El total de vacunes inoculades s'han incrementat a 161.161 dosis, el que representa 161 per sobre del total que es registrava dimecres passat. La xifra de vaccinats amb la quarta dosi, la segona de record creix en 95 persones aquesta setmana fins sumar 2.321 i a més s'han administrat 2 primeres injeccions i 7 de tercera punxada.