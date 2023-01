Govern pagarà 1,31 euros per cada trajecte de bus gratuït

Actualitzada 25/01/2023 a les 17:54

Govern compensarà a les companyies d'autobús amb un preu d'1,31 euros per trajecte de residents o andorrans que siguin beneficiaris de l'abonament gratuït. La modificació es posarà en marxa a partir de l'1 de febrer, després d'haver constatat que el 70% dels usuaris fan menys de quinze viatges mensuals, segons ha informat el ministre César Marquina en la roda de premsa posterior al consell de ministres.Fins ara, l'executiu compensava a les companyies amb 30 euros per cada abonament mensual activat, independentment del nombre de viatges que feia l'usuari en un mes. Marquina ha manifestat que la tarifa continuarà estant completament subvencionada per als usuaris, amb viatges gratuïts il·limitats en les línies regulars, sense tenir en compte la zona i la direcció del recorregut. Amb tot, ha informat que de moment no preveuen que els temporers puguin beneficar-se d'aquesta gratuïtat.