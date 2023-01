Govern contracta un assessor per 9.360 euros bruts mensuals

Actualitzada 25/01/2023 a les 11:50

El Govern ha contractat un assessor per al ministeri de Finances en règim de personal de relació especial. Es tracta del jurista espanyol Álvaro Garcia Navarro que cobrarà un salari mensual de 9.361,77 euros bruts, segons figura a l'edicte que publica el BOPA aquest matí.Garcia Navarro ja va ser contractat pel Govern el gener del 2020 per una remuneració de 8.972,97 euros bruts al mes. En aquella ocasió la funció era fer de comissionat com a nexe entre l'executiu i el sistema financer i aconseguir que en un termini breu és canviïn algunes lleis, com la d'inversió estrangera.El BOPA publica també la contractació de Meritxell Salvat Perarnau "com a personal de relació especial del ministre de Finances i portaveu", que ha assumit César Marquina des de l'11 de gener. Salvat Perarnau està adscrita a la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals del ministeri de Finances i l'edicte que signa Xavier Espot indica que tindrà un salari mensual brut de 3.787,92 euros.