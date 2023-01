Els militants del PS i SDP han d'avalar aquesta nit el preacord electoral

Actualitzada 25/01/2023 a les 13:39

El PS i SDP han convocat aquesta nit els seus militants a un congrés extraordinari i al consell nacional, respectivament, perquè avalin el preacord electoral per fer llistes nacional i parroquials conjuntes després dels contactes que han mantingut els dos líders, Pere López i Jaume Bartumeu.D'aquesta manera s'esvaeix la possibilitat d'un pacte de Progressistes amb Demòcrates a la capital. Les dues formacions de centreesquerra estan convençudes que l'aliança els hi dona moltes opcions de victòria a la capital, i també confien que les converses amb Agrupació Encampadana prosperin i Encamp sigui una altra de les parròquies on sumin més vots que DA i Liberals.El preacord ha arribat després de diverses consultes. Demòcrates no té clar que només amb Liberals sumin les paperetes suficients per a revalidar la victòria, Conxita Marsol ha estat la gran valedora de consumar el pacte amb SDP, i també s'hi va sumar la ministra de Cultura, Sílvia Riva, que va apostar per un tripartit amb Liberals a Andorra la Vella.