Els experts destaquen la necessitat d'una educació emocional en la digitalització

La primera Jornada de Benestar Digital, que ha comptat amb la participació d’onze entitats que treballen en l’àmbit de la infància i la joventut, organitzada per Unicef Andorra i Andorra Telecom, s'ha celebrat aquest matí al centre de congressos d’Andorra la Vella, segons informa la companyia en un comunicat. Així, la jornada s’ha obert amb una intervenció del Director científic de l’estudi "Impacte de la tecnologia en l’adolescència" i professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Antonio Rial Boubeta qui ha destacat en l’estudi d’Andorra l’alta participació, el 70% dels adolescents de totes les escoles del Principat, així com que els resultats de l’estudi realitzat a Andorra estan molt alineats als resultats del realitzat a Espanya.També hi han intervingut Elena Rosell i Bernat Solanellas, alumnes de segon de batxillerat del col·legi Sant Ermengol, amb qui el professor Rial ha mantingut un diàleg distès copsant l’opinió dels joves sobre l’ús de la tecnologia.A més, cada entitat ha pogut presentar a la resta d’assistents, les activitats que està desenvolupant en l’entorn digital. Unes intervencions amb les quals ha quedat palès l’esforç que moltes institucions dediquen a promoure aquest benestar digital dels joves i de les seves famílies, segons destaca Andorra Telecom. En aquest sentit, per a bona part dels assistents ha estat interessant conèixer dues iniciatives digitals en el camp dels eSports que s’estan desenvolupant a Andorra i que des de l’inici hanvetllat per una bona salut digital pels joves que en formen part.La jornada ha conclòs amb un treball en equip per identificar quines àrees serien les prioritàries i sobre les que s’hauria de treballar més intensament, i quins objectius poden ser compartits per les diferents entitats. Així, la parapública assenyala que s'ha destacat la necessitat de treballar més intensament l’educació emocional dels infants. A més, una altra de les conclusions que s’han presentat ha estat la importància d’incentivar als joves a trobar un equilibri entre el temps dedicat a les pantalles i altres activitats d’oci, així com comptar més amb la seva participació en les iniciatives de l’ús responsable de les pantalles. Donar més suport als progenitors, capacitant-los a través de més recursos i eines per garantir a l’entorn familiar uns hàbits saludables i segurs, també ha estat una de les conclusions del treball en equip desenvolupat.