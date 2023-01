El sector privat demana comprar els bitllets a la plataforma de les agències de viatges

El sector privat veu amb bons ulls la proposta de Govern per tirar endavant la tercera freqüència a Madrid. Ara bé, la qüestió que inquieta el teixit empresarial és la manera com es faria la reserva dels bitllets que s’ha de comprometre a comprar. Així ho van platejar els empresaris en la reunió que van mantenir amb el Govern dilluns passat, en què es va acordar que s’estudiarà la possibilitat que la compra dels bitllets es pugui fer a través de la plataforma Amadeus que les agències de viatges utilitzen per comercialitzar els vols.



“És l’opció que la companyia aèria veu

#1 ???

(25/01/23 07:40)