El col·lectiu ha resolt amb la CASS les discrepàncies que mantenia respecte a l’aplicació del sistema, com ara que no cobria les pròtesis

Les consultes dels dentistes també aplicaran el tercer pagador a partir de l’1 de febrer. El col·legi professional s’havia negat a integrar-se al sistema que ja beneficia de manera generalitzada els majors de 65 anys i les persones amb alguna discapacitat, en desacord amb mancances com ara que per qüestions de tipus tècnic no cobria alguns tractaments que són precisament els més cars, com ara les pròtesis. Segons va explicar ahir la presidenta del col·legi, Celine Diet, la Seguretat Social ja ha fet els canvis necessaris per garantir la cobertura del tercer pagador en tots els actes i la situació