El PS demana per les conseqüències de l'adjudicació de l'heliport nacional

Actualitzada 25/01/2023 a les 06:10

El PS va enviar ahir una carta a la síndica general, Roser Suñé, per saber si era coneixedora de l’adjudicació de l’heliport nacional, feta el 16 de novembre, i sol·licitar l’oportunitat dels grups parlamentaris de demanar les explicacions i responsabilitats escaients a l’executiu “arran de la seva manca de transparència i la seva falta de respecte cap a la nostra institució i la nostra feina feta”.El president del PS, Pere López, va expressar la “sorpresa” en conèixer que l’acord de Govern sobre la concessió de l’heliport nacional es va produir el 16 de novembre del 2022, i que no va ser fins a l’edicte del 23 de gener que es va fer públic. López va destacar que el PS ha treballat durant aquest temps amb preguntes escrites, orals i, fins i tot, una moció que es va debatre al Consell General el 19 de gener i que en cap moment el Govern ha fet menció sobre que l’assignació ja estava feta. Així mateix, el PS subratlla que no entén per què el Govern no ha fet pública la informació quan es va adjudicar el projecte “i ha permès que es generessin preguntes i debats sobre una qüestió que, com hem vist recentment, estava tancada des de feia dos mesos”. És per això que s’ha demanat a la síndica general per les conseqüències del fet que l’adjudicació ja estigués assignada i que, sense fer-ne esment, hagin permès que es fessin igualment els debats sobre la concessió al Consell.