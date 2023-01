El PS aprova els nous estatuts per ser "més plural i obert"

Actualitzada 25/01/2023 a les 21:23

El Partit Socialdemòcrata ha debatut i aprovat aquest vespre, en la celebració del congrés extraordinari amb la militància, els nous estatuts del partit. Aquests, tenen com a objectiu fer un PS "més obert i plural" i que incorpori dins el seu projecte les propostes que es fan des de la ciutadania per "identificar més fàcilment les necessitats per contribuir a la solució dels seus problemes", segons indiquen en nota de premsa.La voluntat de la formació és tenir una estructura "més àgil" en la presa de decisions, "sobretot pels moments com l'actual on són necessàries accions immediates". Tanmateix, els nous estatuts haurien de permetre que l'executiva sigui "més funcional i se centri més en les tasques assignades als diferents membres que la conformen".