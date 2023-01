El PS acusa Espot de fer un acte de precampanya amb diners públics per l'audiència ciutadana

Actualitzada 25/01/2023 a les 18:21



Baró critica que Espot va fer "un espectacle televisiu sense cap sentit. Una vegada més ha estat un fracàs. Les preguntes no eren en directe". En referència a la primera audiència ciutadana anual 'El cap respon', en què va contestar a les qüestions que en matèria d’habitatge i poder adquisitiu li havien fet una seixantena de ciutadans. "Si vol fer precampanya, ja em sembla bé, però que tots estiguem en igualtat de condicions. Que convoqui eleccions", ha dit Baró.



En aquesta línia, el secretari d'organització del PS apunta que "el problema de l’habitatge no es resol amb inversió estrangera. Fa anys que tenim el problema. La inversió estrangera s’hauria de limitar. Ahir va parlar del recull de dades a nivell d’habitatge, diu que no cal, quan tots els països del voltant ho tenen. Lo que no faran és fer polítiques en contra seva".

Baró critica que Espot va fer "un espectacle televisiu sense cap sentit. Una vegada més ha estat un fracàs. Les preguntes no eren en directe". En referència a la primera audiència ciutadana anual 'El cap respon', en què va contestar a les qüestions que en matèria d’habitatge i poder adquisitiu li havien fet una seixantena de ciutadans. "Si vol fer precampanya, ja em sembla bé, però que tots estiguem en igualtat de condicions. Que convoqui eleccions", ha dit Baró.En aquesta línia, el secretari d'organització del PS apunta que "el problema de l’habitatge no es resol amb inversió estrangera. Fa anys que tenim el problema. La inversió estrangera s’hauria de limitar. Ahir va parlar del recull de dades a nivell d’habitatge, diu que no cal, quan tots els països del voltant ho tenen. Lo que no faran és fer polítiques en contra seva".

Pel que fa a l'ajuda destinada a comprar primeres residències, Baró afirma que "ja no saps ni si realment ho faran o no ho faran. Estem en precampanya i potser del que diuen no compliran ni la meitat, que és el que acostumen a fer. Si vol saber els pisos buits que hi ha s’ha de fer un registre de la propietat. Si no no es podrà fer res". Pel que fa a aquesta proposta, el PS critica que Espot "a dir que no el veu necessari, llavors en aquest punt no ens ensortirem. La manera de solucionar el problema d’habitatge és un canvi de Govern; amb aquest govern ja ens ha demostrat que no es farà i necessitem un altre de govern. I repeteixo: si es vol fer precampanya, ja em sembla bé, però que juguem tots amb les mateixes cartes".

El secretari d'organització del PS, Pere Baró, acusa Espot de fer un acte de precampanya amb els diners de la televisió pública. "L'únic que va fer va ser blanquejar unes polítiques de DA que han provocat aquesta greu crisis a nivell de poder adquisitiu", ha assenyalat Baró en declaracions al Diari. "La conclusió és que o no saben que la cosa està molt malament o no ho volen saber".Així mateix, el secretari d'organització del PS ha indicat que el cap de Govern "s’enorgulleixen de totes les ajudes que han donat quan realment crec que aquí està el problema. Al final estem convertint un estat del benestar, on cadascú pot viure de lo seu, en un estat assistencialista".