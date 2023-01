Actualitzada 25/01/2023 a les 18:13

Dues empreses no es poden presentar a concursos per sancions de Govern en els darrers quatre anys a causa d'una resolució ferma d’un contracte del ministeri de medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. Per altra banda, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha obert expedients a quatre empreses per possibles incompliments en la prestació d’un servei, segons ha contestat l'executiu a la pregunta de la consellera general no adscrita, Carine Montaner, relativa a les resolucions del Govern que suposen la prohibició a empreses de contractar amb l’Administració durant tres anys.Així mateix, el ministeri de Territori i Habitatge durant els darrers quatre anys ha procedit a la tramitació administrativa de la notificació d’incompliment d’alguna de les clàusules dels contractes de serveis en una ocasió i el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat també ha procedit a la tramitació administrativa de la notificació d’incompliment d’alguna de les clàusules dels contractes de serveis en cinc ocasions durant els darrers quatre anys. Pel que fa a la resta de ministeris no hi ha expedients oberts.En referència al nombre d’aquests expedients que han finalitzat amb una sanció del contractista. Pel que fa al ministeri de Presidència, Economia i Empresa, el Govern informa que els expedients per possibles incompliments en la prestació d’un servei estan en fase de presentació d’al·legacions, per la qual cosa no s’ha imposat cap sanció. En canvi, el ministeri de Territori i Habitatge després de fer la notificació a l’adjudicatari del contracte d’obra d’aquests incompliments i vençut el tràmit d’al·legacions, ha procedit a establir una sanció per incompliment dels terminis establerts al contracte. I el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat després de fer la notificació als adjudicataris dels contractes de servei d’aquests incompliments i vençut el tràmit d’al·legacions, ha procedit a establir una sanció per incompliment de contracte.Pel que respecta als quatre expedients iniciats pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa no s’ha constatat l’incompliment d’una obligació principal en cap d’ells, sinó com a deficiències en el servei. D'altra banda, el ministeri de Territori i Habitatge no ha realitzat contractes de gestió de serveis. I el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha constatat l’incompliment d’una obligació principal en un contracte, concretament per abandonament del servei abans de la finalització del contracte. Aquests contractes amb incompliment d’una obligació principal s’amplien a dos si es consideren les darreres dos legislatures, segons especifica l'executiu.En aquesta línia, el ministeri de Presidència, Economia i Empresa apunta que en relació amb els quatre expedients iniciats, no es planteja la resolució anticipada del contracte administratiu per incompliment en cap d’ells vist que l’incompliment no és d’una obligació principal. El ministeri de Territori i Habitatge indica que no ha decidit en cap societat la resolució anticipada del contracte administratiu per incompliment, vist que el cas expedientat per retard en l'execució d'una obra no es troba en el supòsit esmentat d’aturada o abandó de l'obra objecte del contracte. Així mateix, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, com a òrgan contractant, durant els darrers quatre anys, després de la revisió dels aspectes legals per part del Gabinet Jurídic del Govern i havent notificat l’incompliment a l’adjudicatari i les conseqüències de l’incompliment, que incloïen la resolució del contracte, ha proposat al Govern la resolució d’un contracte que es va acabar per decisió unilateral de l’adjudicatari abans d’arribar a la data de la seva finalització. La resolució d’aquest contracte està avalada pels tribunals a través de la sentència 83-2022 de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia. Els contractes resolts s’amplien a dos, si es consideren les darreres dos legislatures.