Actinn i la Universitat Europea signen un acord per impulsar projectes de formació

Actualitzada 25/01/2023 a les 16:22

La Universitat Europea IMF (eUniv) i Actinn han signat un acord de col·laboració per col·laborar en projectes de formació que el clúster de la innovació i les noves tecnologies impulsi entre els seus socis i col·laboradors i per impulsar un programa de formació continuada adaptada a les necessitats dels socis del clúster acreditat per una institució d’ensenyament superior, segons informa el clúster en un comunicat.Així, el rector de la eUniv, Antoni Noguero, ha fet Actinn palesa i referma el nostre compromís institucional amb la creació i difusió del coneixement en l’àmbit de la innovació i de les noves tecnologies, cercant sempre un desenvolupament social i econòmic just i sostenible". D’altra banda, el president d’Actinn, Albert Moles, afirma que "les nostres empreses i col·laboradors necessiten cada vegada més adaptar les seves capacitats i les competències dels seus equips a un entorn volàtil, incert, complex i ambigu, i per aquest motiu cal impulsar programes de capacitació innovadors", segons indica l'entitat.