Primera Fira del Voluntariat d'Andorra

La primera fira per donar a conèixer a la societat civil les opcions per fer tasques de voluntariat al país se celebra dissabte al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. El ministeri d'Afers Socials, Joventut i Igualtat organitza la trobada entre les 10 i les 13 hores "per crear una xarxa entre les entitats i que l'espai serveixi de punt d'acollida i de captació de nous voluntaris", indica el Govern.La fira aplegarà unes trenta entitats que exposaran la tasca que desenvolupen als assistents i es faran quatre xerrades. La primera serà a les 10.30h per presentar el programa P. A. S. de l'escolla andorrana de batxillerat. A les 11 hores un representant de la Fundació Pere Tarrés parlarà sobre la captació i gestió de voluntaris en una entitat i al migdia intervindrà l'exjugador i president del VPC Rugby XV, Joan Junyent, per parlar de la vinculació del club amb el voluntariat.L'última xerrada serà per presentar el programa de cooperació internacional de la Universitat d'Andorra en col·laboració amb el Govern.