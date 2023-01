López pregunta a la síndica si ja sabia que s'havia adjudicat l'heliport

Actualitzada 24/01/2023 a les 17:08

El grup parlamentari socialdemòcrata ha enviat avui una carta a la síndica general, Roser Suñé, per saber si ja era coneixedora de l'adjudicació de l'heliport nacional i sol·licitar l'oportunitat de demanar les explicacions i responsabilitats escaients a l'executiu, "arran de la seva manca de transparència i la seva falta de respecte cap a la nostra institució i la nostra feina feta".El president socialdemòcrata, Pere López, s'ha mostrat "sorprès" de conèixer que l'acord de Govern sobre la concessió de l'heliport nacional, que va produir-se el 16 de novembre, "fa dos mesos, i que no va ser fins a l'edicte d'ahir que es va fer públic". En aquest sentit, López ha expressat que el grup parlamentari ha treballat durant aquest temps amb preguntes escrites, orals, i "fins i tot una moció que es va debatre al Consell General el 19 de gener i que en cap moment Govern va fer menció sobre que l'assignació de l'heliport nacional ja estava feta". Així, demanen a la síndica per les conseqüències del fet que l'adjudicació de l'heliport estigués assignada i que, "sense fer esment d'aquesta, hagin permès que es fessin igualment els debats sobre la concessió al Consell General".