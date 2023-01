Les subvencions culturals reprenen totes les disciplines després de la pandèmia

Les subvencions culturals reprenen, per primera vegada després del 2019, totes les disciplines, incloent-hi la de promoció exterior, i se n’estableix una de nova per a la traducció a altres llengües d’obres andorranes de literatura i pensament. En total, el Govern destinarà 200.000 euros en subvencions culturals enguany, 20.000 més que en l’anterior convocatòria.

La mateixa augmenta aquest any fins a les nou modalitats amb arts escèniques; arts plàstiques i visuals; cultura popular i tradicional; projectes editorials; activitats literàries i ajut a la creació literària; projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats; promoció exterior de les arts visuals i