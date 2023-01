La mitjana d’ocupants per autobús era de 22 el 2019 i ara és de 32

La gratuïtat del transport públic per a tots els residents del país ha impactat directament en l’ús que la ciutadania fa d’aquest servei. La mesura, implementada a partir de l’1 de juliol del 2022, ha provocat que els autobusos comptin amb prop de 17.000 usuaris diaris, un 50% més dels que tenien anteriorment. Aquestes són les dades aportades ahir per Gabriel Dalleres, gerent de Coopalsa –empresa que s’encarrega de gestionar el transport públic–, durant l’entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV.



A l’inici de la concessió d’aquest servei, l’any 2019, la mitjana d’ocupants per autobús era de 22. Amb la gratuïtat