Les polítiques d'habitatge han ajudat a afegir 770 pisos al mercat de lloguer

Actualitzada 24/01/2023 a les 23:13

El cap de Govern, Xavier Espot, destaca que gràcies a les diverses polítiques d'habitatge aplicades per Govern s'han posat un mínim de 770 pisos al mercat de lloguer. Concretament, indica que s'ha evitat que 370 d'aquests habitatges hagin quedat "buits o desocupats" i a més, s'ha aconseguit la finalització de la construcció de 220 pisos que havien quedat inacabats. Espot ha fet aquestes declaracions en el marc de l'audiència ciutadana oferta aquesta nit en matèria d'habitatge i poder adquisitiu, on també ha assegurat que un 70% dels llogaters estan en situació protegida.El cap ha afegit que, en referència a la "palanca pública", cal reivindicar els programes d'habitatge posats en marxa des de Govern amb la Casa Aristot Mora, que oferirà 22 habitatges de pisos socials destinats a l'exclusió social, l'edifici de Borda Nova, amb 44 habitatges de lloguer assequible, i per últim ha informat que l'executiu ha tirat endavant un programa de 19 milions d'euros per adquirir o llogar edificis del país per ampliar el parc d'habitatges de promoció pública: "Estem avaluant les ofertes del concurs, que són diverses i molt interessants i ens permetran poder comprar o llogar nous edificis per destinar a lloguer assequible", ha indicat Espot.