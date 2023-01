El contracte de l'heliport, a punt

L’adjudicació es va publicar ahir al Butlletí Oficial, tot i que es va aprovar el 16 de novembre en consell de ministres

El Govern ha adjudicat la concessió de l’heliport nacional a la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Heliand SAU i Helicòpters del Nord SL, l’única que va optar al concurs internacional que es va convocar, segons va publicar ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’adjudicació, per a un termini de 30 anys, va ser aprovada pel consell de ministres celebrat el 16 de novembre, però no ha estat fins ara, més de dos mesos després, quan ha sortit publicada en el Butlletí Oficial.



La raó que no s’hagi fet abans aquest tràmit, segons van explicar fonts de l’executiu, és