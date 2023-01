Denúncies d'estafes a comerços fent-se passar per una empresa de transport

Actualitzada 24/01/2023 a les 17:10

La policia avisa que s'està produint una nova onada de trucades a establiments comercials per estafar-los fent-se passar per una empresa de transport i informa que ja s'han produït algunes denúncies de perjudicats. El cos de seguretat assenyala que el modus operandi és el mateix que es va detectar durant les festes de Nadal quan es rebien comunicacions telefòniques a establiments on l'interlocutor es fa passar "per un treballador d'una coneguda empresa de transports". La persona que truca demana diners de manera urgent al comerç "per poder fer arribar la mercaderia" i la policia alerta que les trucades es fan "des de números estrangers i els estafadors parlen en castellà amb accent llatinoamericà".El servei d'ordre remarca que qui truca "són molt convincents" i abans d'establir la comunicació "han recopilat informació dels empleats, dels llocs de treball i dels responsables de l'establiment per poder donar referències reals i fer més creïble l'engany". La policia incideix que el tipus de pagament que s'ha de fer "tampoc és usual" ja que l'operativa més recent és fer que el treballador del comerç agafi diners de la caixa per comprar targetes de prepagament o targetes regal i després demanar els codis per bescanviar-les. Un procediment que el cos de seguretat afirma que fan servir per assegurar-se "no deixar rastre".El cos de seguretat recalca que si es rep una trucada d'aquest tipus "no s'ha de fer cas del que demanin i s'ha de contactar amb els responsables de l'empresa" que teòricament està fent la comunicació per comprovar-ne la veracitat. La policia destaca que aquest frau es repeteix de manera periòdica, ja que avui s'han rebut moltes trucades de la ciutadania alertant de la possible estafa, i recomana denunciar els fets en cas de caigut en l'engany i haver fet el pagament.