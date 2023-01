Celebració del Dia internacional de l'educació

Actualitzada 24/01/2023 a les 20:28

El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, juntament amb el Consell General i sota el paraigua del comitè executiu del grup nacional a la UIP, ha organitzat aquesta tarda els actes de celebració del cinquè Dia internacional de l'educació. Una jornada promoguda per la Unesco i que enguany portava el lema 'Invertir en les persones, prioritzar l'educació'. L'acte s'ha centrat especialment en l'educació destinada a la població adulta, donat que aquest any fa 25 anys de la posada en marxa del Centre d'Educació Bàsica d'Adults.L'esdeveniment ha comptat amb un concert a càrrec del Cor de Rock d'Encamp; un discurs inaugural institucional a càrrec de la síndica general, Roser Suñé, i la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla; la projecció d'un vídeo sobre el Centre de Formació al Llarg de la Vida i, per últim, una taula rodona sobre 'L'educació per a persones adultes: multiplicar les oportunitats'. A més, Vilarrubla i Suñé han lliurat un reconeixement a persones que han contribuït a fomentar els estudis entre els adults com Roser Bastida, Raúl Cruz i Aurelio Corral.