La nova incorporació d'Andorra Endavant manifesta que aquest partit "va de gestionar i solucionar" i que "ha nascut per quedar-se"

Què l’ha impulsada a entrar a Andorra Endavant?

Si m’he integrat a Andorra Endavant és per dues raons: la primera, per convenciment, ja que comparteixo la ideologia i els valors del partit al 100% i per confiança en les propostes i solucions que té el partit per gestionar Andorra i solucionar els greus problemes que ara mateix estem vivint. I la segona raó és perquè confio en la integritat de la persona que l’encapçala: la Carine Montaner, que fa tres anys que manté les mateixes argumentacions davant els problemes d’Andorra remant sola i a contracorrent, que no canvia de parer segons