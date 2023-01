Taller sobre les problemàtiques del canvi climàtic

Actualitzada 23/01/2023 a les 16:12

L'ambaixada de França organitza dijous vinent el taller El mural del clima de divulgació científica obert a tots els públics a partir de 14 anys per entendre jugant "les causes, les conseqüències i les problemàtiques del canvi climàtic", segons ha anunciat aquesta tarda. L'activitat s'emmarca en La nuit des idées, una vetllada de conferències i intercanvis sobre una temàtica que en aquesta edició es fa en col·laboració amb l'associació La fresque du climat per parlar sobre el canvi climàtic.El taller es farà el dijous 26 de gener des de les 18.30 hores a les 21 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Les persones que vulguin participar en l'activitat han de reservar plaça al web de l'ambaixada francesa.