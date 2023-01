Suècia reitera el seu suport a Andorra per a l'acord amb la UE

Actualitzada 23/01/2023 a les 19:07

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Landry Riba, han presidit aquest dilluns una conferència per tractar les prioritats de Suècia durant la seva presidència al Consell de la Unió Europea, a càrrec de l'ambaixador del país nòrdic a Andorra, Teppo Markus Tauriainen.L'ambaixador ha reiterat el suport de Suècia a les negociacions del Principat per a l'Acord d'associació amb la Unió Europea amb l'objectiu de concloure les converses a finals del 2023, sota la presidència espanyola del Consell de la UE. A més, el país nòrdic ha inclòs aquest dossier en el seu document estratègic on exposa els punts cabdals de la seva presidència. En la reunió, Tauriainen ha presentat les línies estratègiques sobre les quals se centra la presidència sueca i ha aprofitat per agrair al Principat el seu alineament amb les sancions impulsades per la UE contra Rússia pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.