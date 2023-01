Retencions des de Sant Julià per la sortida de visitants

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:10

La marxa de visitants del Principat va generar ahir retencions de sortida per la frontera del riu Runer a la carretera general 1 des del centre de Sant Julià de Lòria, que van arribar a ser de tres quilòmetres des de les quatre de la tarda, segons va informar el departament de Mobilitat. Així mateix, en territori andorrà hi va haver cues de baixada de pistes a la general 2 d’entrada a Canillo i Encamp en sentit sud.Les retencions a la sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana van allargar-se fins poc després de les vuit del vespre. A tres quarts de nou Mobilitat va informar, mitjançant el seu compte oficial a Twitter, que la circulació era fluida a tota la xarxa viària del Principat. Unes hores abans va normalitzar-se el trànsit a la general 2 d’entrada a Canillo i Encamp en sentit sud.D’altra banda, també cal asse-nyalar que ahir al migdia va restablir-se la circulació a la general 2 al port d’Envalira, així com la general 3 d’accés a Arcalís i la RN22 d’accés a França. Aquests punts de la xarxa van tancar-se dissabte arran del temporal de nevades i fortes ràfegues de vent, de fins a 120 quilòmetres per hora, que va afectar el Principat.