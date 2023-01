Les candidatures territorials no hauran de ser paritàries

Demòcrates ha conclòs que el que diu la Llei d’igualtat és que s’ha de presentar un home i una dona sempre que sigui possible, però que no hi ha obligació

Les llistes territorials que s’elaborin per a les eleccions generals no estaran obligades a presentar un home i una dona com a candidats. Els partits hauran de procurar respectar la paritat i, per tant, sempre que sigui possible presentar un candidat de cada sexe, per tal de respectar el que diu la Llei d’igualtat, però si en algun cas no ho fan no estaran incomplint la norma i, per tant, les llistes no es podran invalidar. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els demòcrates després d’analitzar el text de la Llei d’igualtat que els generava dubtes en