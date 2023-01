La població va créixer a 81.588 habitants el 2022

Piràmide de població per nacionalitat l'any 2022

Actualitzada 23/01/2023 a les 12:06

Andorra comptava amb 81.588 habitants a finals del 2022, una xifra un 2,6% més elevada que a data del 31 de desembre del 2021. Segons indica Estadística, major del creixement es concentra a la parròquia d'Andorra la Vella, que ha sumat 451 residents; Canillo, amb 387 nous residents; Encamp, amb 365 i la Massana, amb 363. D'altra banda, les que menys han crescut han estat Escaldes-Engordany -amb 193 nous residents-, Ordino amb 156, i Sant Julià de Lòria amb 138.L'informe recalca que per nacionalitats, l'increment anual es concentra en el col·lectiu d'altres nacionalitats, amb un total de 1.107 nous residents, seguit de les persones amb nacionalitat espanyola, que sumen un total de 500. Tanmateix, l'any 2022, els homes representaven un 51,4% de la població estimada, mentre que les dones representaven el 48,6%.Els permisos de residència i treball durant el tercer trimestre de l'any passat van pujar un 8,7% en comparació als mesos d'entre juliol i setembre del 2021, arribant a un total de 848. Els permisos de residència simple van suposar 324 autoritzacions, un descens del 12,9% segons Estadística. Mentre que el de fronterer va pujar a 59, un 103,5% més.Pel que fa a les autoritzacions temporals, les de treball temporal van ser 487, corresponents a les quotes de temporada d'estiu. Els permisos temporals per a empreses estrangeres van ser de 185, augmentant un 15,6%, i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius van baixar un 21,4%, fins a 55 autoritzacions.Estadística indica que les autoritzacions en vigor a 30 de setembre del 2022 eren de 50.063, equivalent a una variació positiva del 7,6%. Durant el tercer trimestre del 2022, el nombre de baixes del país va situar-se en 310, un 26,5% més respecte al mateix trimestre del 2021.