L'Associació Montessori manté el projecte de l'escola

Segueixen cercant un espai per impulsar el centre educatiu

Fa un parell d’anys l’Associació Montessori va fer públic que cercava inversors per impulsar una escola al Principat que promogués l’aprenentatge seguint aquest model pedagògic. Tenien un projecte per ubicar el centre educatiu a l’antic hotel Casama-nya –quan encara se cercava un nou ús per a l’emblemàtic edifici– i que xifraven en uns 7 milions d’euros. Aquella iniciativa no va poder ser, però l’entitat s’ha seguit movent per aconseguir la inversió necessària que faci possible la proposta educativa. Per això va acudir a Andorra Business i a través d’un dels programes de l’entitat va poder presentar el projecte a inversors.