Actualitzada 23/01/2023 a les 11:17

La modificació de la Llei qualificada de la justícia ha obert la porta a l'acord entre la fiscalia i els sis acusats en un cas d'introducció i venda en gran quantitat de marihuana i haixix, part de la qual anava destinada a menors. Segons la modificació legislativa el cas podria haver-se jutjat per ordenança penal però, tal i ha explicat la representant del ministeri públic, la vista ja s'havia programat i no es podien "retroteure" les actuacions. Això sumat a que els canvis de la legislació penal haurien reduït les peticions de pena ha derivat en la proposta la fiscalia, que han acceptat els sis acusats, cinc dels quals estan a presó. Tots sis han acceptat els fets i la pena derivada i ho han ratificat avui davant el Tribunal de Corts amb la qual cosa s'ha evitat el judici. L'acord implica que sortiran de presó un cop la sentència sigui ferma i el president del tribunal ha indicat que la faran pública aquest mateix dijous.La pena més elevada són els 5 anys de presó imposats a un andorrà de 23 anys acusat del delicte major de possessió en gran quantitat i venda continuada de marihuana, part de la qual a menors en centres d'esbarjo. L'acord sosté que la pena ferma serà la complerta a la Comella un cop sigui ferma i que després podrà sortir en llibertat amb una pena qualificada a tenir feina i seguir un tractament. Exactament les mateixes condicions imposades a l'andorrà de 28 anys acusat també de possessió i venda. En el seu cas, però, la pena són 4 anys. Al domicili del jove, segons va apuntar la fiscal, es van trobar el febrer del 2021 més de dos quilos de marihuana en una operació que la policia va batejar com Estella. Als altres quatre se'ls condemnarà per la introducció dels estupefaents que després venien els altres dos processats i la pena imposada són 3 anys, condicionals en el cas del processat que ja ha sortit de la presó. Per als altres serà ferma la que ja hagin complert un cop la sentència sigui ferma. Dos eren treballadors fronterers i seran expulsats del país.