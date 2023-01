L'ACA defensa un carril per a bicis i patinets

Sasplugas afirma que l’augment d’aquests vehicles s’ha de veure “com una oportunitat”

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) considera que per aconseguir descongestionar el trànsit a la vall central i donar alternatives de mobilitat a la població cal impulsar la creació d’un carril segregat per a les bicicletes i els patinets elèctrics, que tenen cada vegada més usuaris, sobretot aquests últims. En aquest sentit, el model de circulació que s’hauria de posar en marxa, davant de l’ús massiu del vehicle particular encara existent avui dia, passaria, per una banda, per prioritzar els desplaçaments a peu, potenciant les zones per a vianants i, per una altra, per fomentar el transport públic.



El secretari general de l’entitat,