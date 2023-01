Jornada per fomentar l'ús responsable de la tecnologia

Actualitzada 23/01/2023 a les 14:58

Unicef Andorra i Andorra Telecom organitzen aquest dimecres la primera jornada sobre benestar digital. L'objectiu de la trobada, que tindrà lloc al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, és posar les bases per dissenyar un pla d'acció conjunt per a fomentar un ús responsable de la tecnologia entre infants i joves, segons informen en nota de premsa.La jornada l'obrirà el professor Antonio Rial Boubeta, director científic del treball i professor de la Universitat de Santiago de Compostel·la. El seguiran dos alumnes de batxillerat del Sant Ermengol, que aportaran la visió dels joves de les conclusions de l'estudi 'Impacte de la tecnologia en l'adolescència'. Posteriorment, els agents socials convidats podran compartir les iniciatives que cada entitat està desenvolupament al voltant del tema tractat i es donarà pas a un taller de treball en equip per definir les bases del Pla d'acció. La presentació de la jornada i l'exposició del professor Rial Boubeta, així com la intervenció dels alumnes de batxillerat, es podrà seguir via streaming per Andorra Telecom