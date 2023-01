Govern destinarà 200.000 euros a subvencions culturals

Actualitzada 23/01/2023 a les 18:43

La ministra de Cultura, Sílvia Riva, i el cap d'àrea d'Acció Cultural, Joan-Marc Joval, han presentat aquesta tarda les noves bases per a la convocatòria d'atorgament de les subvencions culturals, que enguany consoliden el pressupost total als 200.000 euros.D'aquesta manera, per primer cop des del 2019, es reprenen totes les disciplines, incloent-hi la de promoció exterior, i se n'estableix una de nova per a la traducció a altres llengües d'obres andorranes de literatura i pensament. Així, la convocatòria augmenta enguany fins a les nou modalitats amb arts escèniques; arts plàstiques i visuals; cultura popular i tradicional; projectes editorials; activitats literàries i ajut a la creació literària; projectes de difusió cultural dels mitjans de comunicació privats; promoció exterior de les arts visuals i les arts escèniques, i traducció.Riva ha explicat que les noves bases, que es publicaran dimecres al BOPA, recullen diversos canvis i millores identificades pels diversos sectors amb la finalitat "d'encara aquestes ajudes per a projectes cada vegada més professionalitzats, sense abandonar les propostes més amateurs". Els interessats en presentar-se a la convocatòria tindran fins el 10 de març a les 14.30 hores per presentar la seva proposta al Servei de Tràmits del Govern.