Equipaments a partir del Tarter,el Serrat i per accedir a França

Actualitzada 23/01/2023 a les 10:11

Comencem la setmana amb temperatures️àmpliament negatives a tot el país

Meteorologia destaca que les temperatures són aquest matí "ampliament negatives" a tot el país i anuncia una setmana d'ambient hivernal amb molt fred. Les mínimes de les 9 hores d'aquest matí eren de -3,4 a la Borda Vidal, -3,6 a la central de FEDA i -4,2 al roc de Sant Pere d'Andorra la Vella i a les zones altes els termòmetres marcaven -11.4 a Arcalís i -14,9 a Envalira.La previsió és que la intensitat del vent vagi a a la baixa avui tot i que encara es poden registrar ràfegues "de 50km/h als fons de vall i 60 km/h als cims", segons informa el servei meteorològic. Les ventades registrades ahir diumenge van arribar a 94 km/h a la Borda Vidal, 74 km/h al roc de St. Pere, 104 km/h a les Salines, i 176,4 km/h a les Fonts.Les condicions de la xarxa viària per la presència de gel fan necessari l'ús d'equipaments aquest matí a la General 2 a partir del Tarter, a la General 3 a partir del Serrat i per accedir a França per l'RN-22 des del Pas de la Casa.El pronòstic setmanal indica que predominarà el sol i que les mínimes al centre del país serà de -4 demà, -3 dimecres i cauran a -6 dijous amb màximes entre 6 i 8 graus. Al Pas de la Casa els termòmetres se situaran en mínimes de -12 demà i -11 dimecres i les màximes seran de -8 i -6 respectivament, segons anuncia el servei meteorològic.