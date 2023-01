El Govern regula el procés de matriculació de les embarcacions d'esbarjo

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:05

El consell de ministres ha aprovat el reglament dels criteris de matriculació de les embarcacions d’esbarjo i esportives, un text que estableix quin procediment s’ha de seguir, les persones físiques i jurídiques que ho poden fer, els documents que s’han d’aportar i la matrícula que han de dur. Segons va indicar l’executiu, el reglament reprèn el contingut que ja figurava a la transitòria segona del Codi de circulació aprovat el 2021. L’esmentada disposició habilitava el Govern per aprovar, entre altres disposicions reglamentàries, les necessàries per fixar els criteris de matriculació en el Registre d’Embarcacions d’Esbarjo i Esportives d’aquelles destinades a l’ús privat i no comercial. Fins al moment de l’entrada en vigor d’aquest nou reglament, la disposició transitòria del Codi de circulació ja preveia el règim jurídic aplicable a aquest tipus d’embarcació, segons ha explicat el Govern en un comunicat.