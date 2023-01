El Govern redueix el 35% la xifra de factures pendents de pagament

Al final de la setmana passada se’n comptabilitzaven 552 i set dies abans eren 847

El Govern continua fent esforços per regularitzar el pagament de les factures als proveïdors en els terminis estipulats per la llei i posar fi al retard que s’arrossega i, pel que indiquen les dades que ha facilitat, sembla que ho està aconseguint. I és que al final de la setmana passada hi havia pendents de pagament un total de 552 factures, respecte de les 847 que hi havia la setmana anterior, fet que suposa una reducció del 35%.



La voluntat de l’executiu és que les factures s’abonin en un termini màxim de 60 dies, tal com fixa la llei, i per