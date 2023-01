El PS acusa el Govern d'"enganyar, mentir i amagar informació" sobre l'heliport

López ha qualificat de "molt greu" la situació que s'ha produït, tenint en compte l'intens debat que ha tingut lloc les darreres setmanes sobre l'heliport, sense que ningú de la majoria reconegués que ja era una obra adjudicada. Per aquesta raó el líder del PS ha dit que demanarà informació al Govern sobre els molts "dubtes" que encara hi ha sobre aquest projecte."És una nova evidència molt greu d'un Govern que menteix i amaga informació", ha insistit López, al temps que ha recordat que "no ens consta" que l'adjudicació de l'heliport nacional s'hagi explicat en cap roda de premsa posterior al consell de ministres. "Què feia aquesta informació amagada del ciutadà, a qué responia enganyar els ciutadans quan s'estava mantenint un debat al Consell General i tots els membres del Govern sabien que l'heliport ja estava adjudicat?, s'ha preguntat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, que ha considerat els fets d'"una gravetat màxima". Per aquesta raó. López creu que les respostes de l'executiu "han d'estar a l'alçada de la tremenda gravetat del que està succeïnt". "El que no sé és per què el dia que es pren l'acord en la roda de premsa de dimecres a la tarda no s'explica i al següent dimecres no surt al BOPA, com és el procediment normal", ha afegit el parlamentari del PS.