Detingut un turista per agredir la parella a un hotel

Actualitzada 23/01/2023 a les 11:20

Un turista de 54 anys va ser detingut dissabte a la matinada per violència de gènere. L'home està acusat d'haver agredit la parella en l'habitació de l'hotel on s'allotjaven a Arinsal, segons ha fet públic la policia avui.El balanç de serveis del cap de setmana deixa una arrestat la matinada de diumenge al Pas de la Casa per no fer cas, resistir-se i injuriar els agents que van intervenir "en constatar que estava demanant drogues a diferents persones a la via pública". El detingut és un turista de 30 anys.El cos de seguretat també va detenir diumenge a les 14.55 hores a Ansalonga un resident de 28 anys que va patir un accident de danys materials i que "hauria conduït amb el permís retirat", indica la policia.Els agents han arrestat quatre conductors durant la jornada de diumenge per donar positiu en el control d'alcoholèmia o tòxics que se'ls va fer, en dos casos arran de protagonitzar accidents de danys materials. Els dos eren residents al Principat, de 27 i 41 anys, i van donar una taxa d'1,13 i 1,77 respectivament. La policia va detenir en un control rutinari un turista de 47 anys que conduïa anb una alcoholèmia de 2,29 a les 20.30 hores.Un control a la frontera del riu Runer va permetre als agents arrestar un turista de 21 anys que va donar positiu per tòxics a les 23.15 hores i al qual se li van trobar a més 3,8 grams de marihuana, segons ha fet públic la policia.