Actualitzada 23/01/2023 a les 13:27

Crèdit Andorrà ofereix aquest dijous una conferència en línia sobre com invertir en aquest nou entorn marcat per la inflació. La xerrada, sota el títol '2023: canvi de paradigma. Com invertir en aquest nou entorn?', anirà a càrrec de David Macià, CFA, director d'Inversions i Estratègia de Mercats de Crèdit Andorrà Asset Management. La conferència tractarà sobre l'entorn actual dels mercats financers i de les previsions per aquest any i tindrà lloc a les 19 hores en línia.