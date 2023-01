Canvis de circulació en carrers de la part alta d'Escaldes a partir d'aquest matí

Actualitzada 23/01/2023 a les 06:08

La circulació a la part alta d’Escaldes pateix canvis notables a partir d’aquest matí com a conseqüència de les obres del nou pàrquing subterrani de l’Església. Mobilitat ho va recordar als usuaris ahir a la tarda a través de les xarxes socials: el tram de l’avinguda Carlemany entre els carrers Copríncep de Gaulle i de les Escoles passa a ser de baixada (en direcció a Andorra la Vella) i només tindrà un carril. L’altre s’habilita per a places d’aparcament que han de servir per donar servei als comerços de la zona i pal·liar així el tancament del pàrquing descobert de l’Església, parcel·la que serà epicentre de les obres. Així mateix, el carrer Santa Anna passa a ser de pujada i també varia el sentit del carrer de les Escoles entre la cruïlla amb Carlemany i la plaça de les Pubilles.Durant els darrers dies operaris del comú d’Escaldes han estat treballant a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir en la retirada d’una font i de dos arbres que es trasplanten en un altre indret, accions que tenen com a objectiu donar més seguretat a la circulació en aquella zona. Els canvis duraran setze mesos, el termini que és previst que duri l’obra del pàrquing subterrani i la plaça que s’habilitarà al damunt. Després, el comú es replantejarà com redefinir la circulació en aquell indret.