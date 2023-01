Arrestat amb una navalla i oferint marihuana a un bar

Actualitzada 23/01/2023 a les 10:50

El port d'armes blanques ha tornat a ser el motiu d'una intervenció de la policia els últimes dies. El cos de seguretat informa aquest matí que es va detenir dissabte un no resident de 32 anys que va estar mostrant una navalla a un local de restauració i molestant als clients. Els agents van ser requerits a les 20 hores a un establiment d'Andorra la Vella perquè hi havia una persona "en estat d'embriaguesa i alterat, que estava intentant vendre marihuana, molestant la resta de clients i havia exhibit una arma blanca". L'home va reaccionar "de manera desproporcionada" davant els efectius del servei d'ordre, que li van trobar "una navalla de port prohibit amb la fulla foradada". A més, va presentar resistència per ser arrestat, va amenaçar i injuriar els agents. El turista va ser detingut acusat dels delictes contra la funció pública, l'honor, la llibertat i la seguretat col·lectiva.El cos de seguretat ha detingut aquest cap de setmana un altre home amb armes il·legals. La descoberta es va produir a Grau Roig quan els agents feien un control d'equipaments a les 12.15 hores de diumenge. La policia explica que es va controlar un no resident de 41 anys per no portar equipaments especials i quan anaven a sancionar-lo es va descobrir que portava "una defensa elèctrica tipus Taser, preparada per ser utilitzada, i un esprai de pebre". L'home va ser detingut per un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d'arma.