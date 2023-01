Andorra referma l'aposta per la gastronomia al Madrid Fusión

Actualitzada 23/01/2023 a les 14:00

Andorra ha estat convidat en la XXI edició del Congrés Internacional de Gastronomia Madrid Fusión, que se celebra a Madrid fins dimecres. El ministre de Turisme, Jordi Torres, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, han estat presents a la inauguració del congrés destacant que la presència d'Andorra "referma l'aposta dels darrers anys per consolidar la gastronomia andorrana com un referent turístic del nostre país, com ara amb l'esdeveniment Andorra Taste".El país compta enguany amb un estand de 24 m2 amb la representació de catorze productors agrícoles i artesans del país. Així, oferiran degustacions de productes andorrans i un menú basat en la gastronomia de muntanya a càrrec dels cuiners Carles Flinch, i Dolors Pal i Josep Maria Troguet, dels restaurants Can Manel i Borda Raubert. Els xefs també faran un 'showcooking' aquesta tarda anomenat 'La cuina d'Andorra a través del temps'. Tanmateix, dimarts el xef Jordi Grau, del restaurant Ibaya de Soldeu, farà dupla amb Frances Paniego -Portal de Echaurren, a la Rioja- per fer una ponència sobre la cuina d'alta muntanya.