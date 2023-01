El 2022 tanca amb xifres rècord per a andorra turisme. tot i això, l’empresa treballa per diversificar l’oferta del país i buscar nous mercats.

En el turisme, qualsevol cosa et pot perjudicar”, admet Betim Budzaku, director general d’Andorra Turisme. Primer va ser la pandèmia i ara la guerra d’Ucraïna. Tot i això, el país ha sabut reinventar-se i el 2022 tanca com l’any de la recuperació, amb xifres rècord en el sector turístic. “Si no hi ha canvis radicals en l’economia mundial”, Budzaku augura “un sòlid i bon futur turístic”.



Va arribar a la direcció d’Andorra Turisme fa deu anys. Com ha canviat el sector en aquest temps?

A partir del 2012, l’aposta va ser aconseguir que les persones es quedessin, com a mínim, una nit