La idea de convocar una vaga general continua intacta, però reconeixen que no és fàcil recollir aportacions per la situació econòmica

Els sindicats continuen treballant en la idea de crear una caixa de solidaritat per poder recaptar diners i convocar una vaga general contra les polítiques del Govern. Tot i això, s’estan adonant de la dificultat per trobar persones disposades a fer una contribució a aquesta bossa de diners, que serviria per compensar els treballadors que faltin a la feina durant la jornada reivindicativa. La intenció era començar a treballar en aquesta iniciativa una vegada passades les festes nadalenques, i ho estan fent, però s’està avançant menys del que es preveia inicialment.



I és que en l’actual conjuntura econòmica, en què cada