Perico Delgado i Roberto Heras, a la projecció d''El desierto de Eva'

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:19

Els exciclistes professionals Perico Delgado i Roberto Heras van estar entre el públic que va acudir a la projecció, a la sala d’actes del comú d’Escaldes, d’El desierto de Eva, un documental amb finalitats solidàries que fa part del projecte impulsat per Eva Giménez per ajudar en la investigació de la malaltia de Dent, una patologia minoritària que té el seu fill Nacho. Perico Delgado i Roberto Heras participen en el film i també hi té una col·laboració destacada l’andorrà i també ciclista Emili Pérez. Giménez ha participat en la Titan Desert per donar visibilitat a la seva causa, que és la de continuar recaptant fons per a la investigació i trobar un tractament per a la malaltia. Segons va explicar en una entrevista publicada aquesta setmana al Diari, en deu anys han aconseguit recaptar més d’un milió d’euros. La patologia de Dent la pateixen 400 persones al món.