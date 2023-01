'Pena capital', 'Lluitant per la vida' i 'El fred que crema', als cinemes Guiu

Actualitzada 22/01/2023 a les 06:26

La segona edició del Cicle de Memòria Històrica que organitzen els cinemes Guiu de la Seu d’Urgell arrencarà el dimecres 25 de gener i abordarà l’impacte de la Segona Guerra Mundial al Pirineu. El cicle inclourà la projecció de dos documentals de Jorge Cebrián, Pena capital i Lluitant per la vida, i la pel·lícula acabada d’estrenar El fred que crema. La història sobre el darrer condemnat a mort al Principat, dirigida per Cebrián, serà la primera projecció. El dijous dia 26 serà el torn d’El fred que crema, de Santi Trullenque, una coproducció hispanoandorrana. I el divendres 27 s’hi projectarà l’altre documental de Cebrián, Lluitant per la vida, que tracta de les xarxes d’evasió del Pirineu i dels andorrans que van passar per camps de concentració nazis. Totes les projeccions tindran lloc a les 20 hores als cinemes Guiu i comptaran amb la participació dels directors i també de l’historiador Pau Chica.