La policia avisa les empreses d'un frau amb 'hackejos' falsos

Els estafadors usen el xantatge per reclamar diners en bitcoins

La policia ha alertat d’un intent de frau que afecta empreses i que consisteix a reclamar diners a canvi de no difondre informació sensible de les companyies que s’ha aconseguit a través d’un hackeig que, en realitat, no s’ha produït. Segons va explicar el cos d’ordre ahir en un comunicat, es tracta d’intents d’estafa que arriben a les empreses mitjançant el formulari de contacte disponible a les seves pàgines web. En els missatges, els ciberdelinqüents asseguren haver piratejat el web de l’empresa i amenacen amb conseqüències greus per a la seva reputació, com filtrar i vendre les dades obtingudes, i