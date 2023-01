Govern va fer modificacions reglamentàries per afavorir la instal·lació de plaques

La meitat de l’energia fotovoltaica produïda al país és d’autoconsum. És a dir, de sistemes de generació d’energia elèctrica situats en cases o en empreses que consumeixen la seva pròpia energia. De fet, segons dades de FEDA, la producció fotovoltaica al Principat ja representa el 8% del total. Si bé la dada encara és lluny de ser significativa, des de la companyia s’afirma que en els darrers mesos hi ha hagut un canvi de tendència i més interès per part de privats de procedir a la instal·lació de plaques solars en edificis per apostar per l’autoconsum energètic. D’aquesta manera, es