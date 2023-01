Els carrers on hi haurà els canvis de circulació

Actualitzada 22/01/2023 a les 17:58

A partir de dilluns 23, hi haurà canvis de circulació a la part alta d'Escaldes-Engordany, amb motiu dels treballs del nou aparcament vertical de l'església de Sant Pere Màrtir.



1/2 pic.twitter.com/APXs3akSYF — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 22, 2023

El departament de Mobilitat recorda que a partir de demà dilluns 23, hi haurà canvis de circulació a la part alta d'Escaldes-Engordany, amb motiu dels treballs del nou aparcament vertical de l'església de Sant Pere Màrtir. En aquest sentit, el carrer Sta Anna serà de pujada i el tram de l'avinguda Carlemany, entre el carrer de les Escoles i Copríncep de Gaulle, serà de baixada (direcció Andorra la Vella i passarà a tenir un únic carril. L'altre es destinarà a aparcament per per donar servei als veïns i comerços de la zona.