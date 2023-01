Milà destaca l'augment de dones en tots els àmbits

Actualitzada 21/01/2023 a les 06:24

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, va participar en la IV Conferència iberoamericana de gènere, a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, entre dijous i ahir. La trobada de ministres i secretaris d’Estat iberoamericans és una de les reunions que s’estan celebrant com a prèvia a la Cimera entre caps d’Estat i de Govern que acollirà la República Dominicana sota el lema Cap a una Iberoamèrica incloent i sosteni­ble. Milà va intervenir dijous en el diàleg ministerial sobre inclusió, democràcia i sostenibilitat amb perspectiva de gènere, destacant la necessitat de lluitar contra la desigualtat de gènere i avançar cap a una participació equitativa de les dones.La secretària d’Estat va apuntar que Andorra ha afavorit i accelerat la presència de les dones en l’àmbit públic i privat. En aquest sentit, va recordar que un dels majors reptes actuals és el canvi climàtic i els seus efectes mediambientals, socials, polítics, econòmics i en l’àmbit de la salut. “Les respostes per fer front a la crisi climàtica i als efectes en el nostre planeta no poden sinó partir d’una perspectiva col·lectiva, tenint en compte l’afectació a poblacions vulnerables, entre les quals les dones estan desproporcionadament afectades”, va dir.