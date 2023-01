L'“anomalia” de decretar per llei l'augment dels salaris

Actualitzada 21/01/2023 a les 06:23

El cap de Govern, Xavier Espot, va admetre ahir en declaracions als mitjans de comunicació que manquen mecanismes de concertació social al Principat. “És una certa anomalia”, va afirmar durant l’escudellada de Sant Julià de Lòria, que el Govern hagi de decretar per llei l’increment dels salaris. L’ajust s’hauria de negociar i de pactar entre la patronal i els sindicats”.El cap de l’executiu va fer aquestes declaracions un dia després de l’aprovació al Consell General de la Llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’arrendaments d’habitatge, que estableix, entre altres, que a partir de l’1 de gener tots els empresaris del sector privat estan obligats a incrementar, com a mínim, el salari dels treballadors que cobrin menys de 48.000 euros anuals.Espot va remarcar que la voluntat del Govern és que hi hagi un acord entre els empresaris i els treballadors al més aviat possible. El cap de l’executiu va recordar que “en un context d’elevada inflació” com l’actual, el Govern “no es podia quedar de braços creuats i no fer res”, i va reivindicar les mesures aprovades, que beneficiaran especialment “aquells que tenen un salari més baix”. Espot, finalment, va defensar que la llei és “ponderada i equilibrada” perquè té en compte els interessos d’empresaris i treballadors.D’altra banda, el Govern va informar que ha posat en marxa una aplicació web perquè la ciutadania i els empresaris puguin calcular amb facilitat l’increment que cal aplicar als salaris.