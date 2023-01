Actualitzada 21/01/2023 a les 16:28

Hoy ha tenido lugar la entrega de premios a los mejores stands #FITUR2023.



➡️En la categoría "PAÍSES Y REGIONES" los stands premiados son:



Premio: @andorraworld_ad - STAND 4C11



Premio: @VisitGuatemala - STAND 3E14



Premio: @KoreanTravel - STAND 6C01 pic.twitter.com/ZOnWCJjwhs — FITUR (@fitur_madrid) January 20, 2023

Andorra Turisme ha estat guardonada amb el premi de millor estand de la categoria "Països i regions" a la Fira Internacional de Turisme, FITUR 2023, segons informa a les xarxes socials.Enguany a la fira hi participaven setze empreses andorranes per donar a conèixer la seva oferta i novetats. Govern informava que entre elles hi figurava per primer cop Unnic Andorra.